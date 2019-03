Tesla met Model Y in jaar naar 1 miljoen auto’s

Musk ligt onder vuur bij aandeelhouders om meer te leveren. Tesla zegt de verdubbeling aan te kunnen en op de grote vraag te reageren. Het breidde productiefaciliteiten in China uit.

Vijf jaar geleden werd de sterke batterijauto aangekondigd. De Y is zijn tweede SUV. „Elektrisch rijden werd toen als afwijkend gezien, nu is het heel normaal geworden”, zo verwees Musk naar de reacties van alle grote autobouwers achter VW en Ford.

Vijf vragen en antwoorden over de ’gewone’ gezinsauto uit de Tesla-stal.

*Wat is de Tesla Y en wat kost die?

Het nieuwe, met veel aplomb gepresenteerde model dat elektrisch rijden nog breder helpt invoeren. Voor 75% bestaat de batterijauto Y uit dezelfde onderdelen van de Model 3. Dat scheelt productiekosten, waarmee de prijs van de goedkoopste variant gaat naar $39.000 per stuk, licht boven verwachting. Modellen met autopilot zijn duurder, tot $60.000.

Het is een zogeheten cross-over tussen een terrein- en standaard sedan.

Tesla denkt dat meer gezinnen nu de overstap maken van benzine en diesel naar batterij.

De Y staat aanzienlijk hoger op zijn assen en kan met de ronde vorm een aanval op de SUV-markt, de grove terreinauto’s, worden.

De Y kent drie rijen met zeven stoelen in totaal. Binnen 3,5 seconden gaat de auto naar honderd kilometer per uur. Het troeft daarmee veel benzineauto’s af.

Het maximum-bereik van de batterij van de Y ligt op omgerekend 480 kilometer.

*Kan ik de Tesla Y overal opladen?

Op steeds meer plekken. Tesla breidt in Nederland het aantal officiële oplaadpunten uit. De koper krijgt zijn eigen oplaadpunt, dat bovendien steeds krachtiger wordt: in tientallen minuten laadt de batterij zich er op.

Uit onderzoek blijkt dat gewone automobilisten voor hun dagelijkse gebruik in 95% van alle gevallen af kunnen met de batterijcapaciteit. Een enkeling zal dus vaker moeten opladen. Bedrijven als Fastned en Shell breidden hun investeringen in universele laadplekken uit, in heel Europa groeit het aantal oplaadpunten. Tesla telt wereldwijd 12.000 ’superchargers’ en breidt dat aantal doorlopend uit. Die charger heeft nu 250 kilowattuur capaciteit, tegen voorheen 70 kwh.

*Tesla kende dodelijke ongelukken, is deze Tesla wel veilig?

De Y wordt getest door Amerikaanse autoriteiten. Topman Elon Musk stelde dat de auto ruim door de minimumeisen komt. Hij klaagde eerder wel over de ’production hell’ met oponthoud, fouten en terughaalacties. De Amerikaanse consumentenbelangenvereniging is nog altijd kritisch, maar het aantal klachten en fouten zou sinds vorig jaar zijn gedaald. Musk vertelde donderdag alle mankracht die nodig was om Model 3 te redden, nu wordt ingezet voor de Y en andere projecten.

*Waarom weer een nieuwe Tesla?

De eerste, dure Tesla S stamde al uit 2012. Het was de eerste grote, massaal geproduceerde batterijauto. Concurrenten als Jaguar, Audi en Mercedes volgden snel. Tesla bracht in 2015 de Tesla X, het dure SUV-broertje, als antwoord. Sindsdien kwam Tesla met goedkopere modellen om de meer mensen aan elektrisch rijden te krijgen en uitstoot te verminderen, een voor topman Elon Musk belangrijk doel. Model 3 werd tegen $35.000 de ’gewone’ gezinsauto, de Y speelt in op de behoefte aan SUV’s in de VS. Van alle verkochte auto’s is 49% nu zo’n terreinauto. De bovengrens ligt dan bij $60.000.

*Is het een zelfrijdende auto?

Nee. Maar Tesla maakt daar - net als alle grote autoproducenten - wel haast mee. Anders dan de zelf in te stellen autopiloot voor een vaste snelheid, is dit geen autonoom rijdende auto.