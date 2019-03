Winkelverkopen trekken aan

De omzet in de zogeheten foodsector groeide met 1,5 procent, de omzet van de non-foodsector kromp met 0,1 procent. Daarnaast is online 15,8 procent meer omgezet. Van die onlinestijging kwam 11,8 procent voor rekening van webwinkels. Gewone winkels die óók online verkopen zagen de online-omzet met 21,6 procent stijgen.

De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in januari 1,5 procent meer omgezet dan in januari 2018. Het verkoopvolume groeide met 0,9 procent. De omzet van de supermarkten nam met 1,9 procent toe, bij de speciaalzaken kromp de omzet met 1,8 procent.