Chips en yen stuwen Japanse beurs

De Nikkei-index in Tokio ging 0,8 procent hoger het weekeinde in op 21.450,85 punten. De chipbedrijven Tokyo Electron en Sumco stegen 2,8 en 0,2 procent. Descente dikte 2,7 procent aan. Zakenkrant Nikkei meldde dat handelshuis Itochu het belang in de maker van sportkleding heeft uitgebreid van 30 tot 40 procent.

De Chinese beurzen gingen ook vooruit door de hoop op meer stimuleringsmaatregelen voor de economie. De beurs in Shanghai klom tussentijds 0,4 procent en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 0,8 procent bij. De Amerikaanse president Donald Trump zei verder dat de VS waarschijnlijk in de komende drie tot vier weken meer zullen weten over een mogelijke handelsdeal met China.

De Kospi in Seoul klom 0,7 procent. Beleggers verwerkten de mediaberichten dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un overweegt de denuclearisatiegesprekken met de VS voorlopig stop te zetten. De All Ordinaries in Sydney sloot de week 0,1 procent lager af.