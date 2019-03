Boskalis start inkoop eigen aandelen

Het is de bedoeling om het aandeleninkoopprogramma in 18 maanden af te ronden. Boskalis maakt gebruik van de opbrengst van de onlangs aangekondigde verkoop van het belang in samenwerkingsverband Saam Smit Towage. Die transactie levert Boskalis naar verwachting ruim 175 miljoen euro op.

