Groente- en fruitreus Greenyard schrapt banen

Volgens het bedrijf zal het grootste deel van het banenverlies plaatsvinden bij het onderdeel Fresh, dat actief is met vers fruit en groenten, in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Greenyard is naar eigen zeggen een van de grootste groenten- en fruitleveranciers ter wereld. Er werken meer dan 9000 mensen in zo'n 25 landen.

Eind januari kwam Greenyard met een winstwaarschuwing, waarna de koers op de beurs van Brussel sterk daalde. Het bedrijf kampt onder meer met fikse concurrentie in Duitsland en in eigen land, waar de prijzen in de markt onder druk staan. Er werd toen al gezegd dat er een ,,transformatieteam'' nodig was om de weg omhoog terug te vinden.

Desinvesteringen

Naast de verkoop van het onderdeel Prepared gaat Greenyard ook verder met het afstoten van niet-kernactiviteiten. De opbrengst van deze desinvesteringen zou moeten uitkomen op 50 miljoen tot 75 miljoen euro. De ingrepen moeten leiden tot een verbetering van het onderliggend bedrijfsresultaat met 20 miljoen euro in dit lopende gebroken boekjaar en 44 miljoen euro volgend boekjaar.

Greenyard wil ook zijn financiële balans versterken en de schuld afbouwen. Het bedrijf heeft zakenbank Lazard ingehuurd om te helpen zoeken naar een investeerder voor het aantrekken van extra kapitaal.