TUI: zo snel mogelijk duidelijkheid van Boeing

Deze week moest TUI twee Max’en aan de grond zetten in Spanje en Bulgarije, toen de sluiting van het het Europese luchtruim in ging. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft gezegd dat de stilstand van de Max nog maanden kan duren. Volgens aanwezigen op de de luchtvaartviering is de stap om het luchtruim te sluiten opvallend, omdat „Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen vanuit Boeing. We weten nu niet wat er aan de hand is”, zei Kers gisteren bij de viering van 100 jaar luchtvaart.

De TUI groep heeft 15 exemplaren van de 737 Max. „We kunnen dit voorlopig wel opvangen, met de inhuur van externe toestellen en de vliegtuigen die we anders hadden vervangen door de 737. Maar het beste is natuurlijk dat we zo snel mogelijk weer kunnen vliegen.” De stilstand kost het hele TUI-concern volgens analisten zo’n €3 miljoen per week. In totaal staan er wereldwijd 350 vliegtuigen aan de grond.

Vliegtuigtoeleverancier GKN Fokker uit Papendrecht levert onderdelen aan Boeing. Er zitten vleugeldelen en bekabeling van Fokker in de 737 Max. „De hele luchtvaartwereld is hiermee bezig, het is ingrijpend, maar heeft vooralsnog geen impact op GKN Fokker”, zegt topman Hans Büthker van het moederbedrijf GKN Aerospace gisteren bij de viering van 100 jaar luchtvaart tegen De Telegraaf. Gisteravond maakte Boeing bekend dat ze de levering van de 737 Max voorlopig opschort. Waarschijnlijk moeten de toestellen nog weken aan de grond blijven, terwijl Boeing bezig is met een software-update voor het vliegtuig. De productie van het vliegtuig gaat wel gewoon door.