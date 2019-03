Kortingsacties goed voor omzet H&M

De omzet kwam uit op 51 miljard Zweedse kroon, omgerekend ongeveer 4,9 miljard euro. Dat was een stijging van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarbij had H&M ook nog rugwind van wisselkoerseffecten. In lokale valuta ging de omzet 4 procent omhoog.

H&M heeft een aantal teleurstellende jaren achter de rug. Dat weten de Zweden onder meer aan problemen met IT-systemen en verkeerde keuzes in het kledingaanbod. Daardoor liepen de voorraden op en het kostte H&M veel tijd om die weer kwijt te raken.