AEX door de grens van 550 punten

Rond de Brexit wordt het sentiment bepaald door opluchting: het Britse lagerhuis stemde gisteravond in met uitstel van het vertrek uit de Europese Unie. Brussel moet dat uitstel nog wel accorderen, maar daar lijken handelaren vooralsnog niet om te malen. En zelfs gesomber van de Bank of Japan over de wereldeconomie verpest de stemming van handelaren niet.

Kort na het openen van Wall Street, noteert de AEX-index 550,0 punten, een plus van 1,1%. De Midkap-index staat 0,4% in het groen, op 776 punten. Ook elders in Europa beleven beleggers een positieve vrijdag: de DAX-index in Frankfurt wint 0,8%, de Franse CAC-40 gaat 0,9% omhoog, de FTSE100 in Londen 0,6%. In Azië gingen de beurzen ook al met winst het weekend in, en in Amerika openen de belangrijkste indices in het groen.

„De beurs schrikt niet meer van slechte berichten”, zegt Wim Zwanenburg, beleggersstrateeg bij Stroeve & Lemberger. „De economische groei ligt wel lager, maar een recessie is niet in beeld. Zelfs de grootste onheilsprofeten verwachten er pas één in 2020 of 2021. Het slechte nieuws was ook al grotendeels in het laatste kwartaal van 2018 verwerkt.”

Léon Cornelissen, macro-econoom bij Robeco, ziet „een goed momentum”. Hij wijst ook nog op een wet die in China is aangenomen en die een handreiking moet zijn in het handelsconflict met de Verenigde Staten. Eind april moeten de presidenten Xi en Trump elkaar weer ontmoeten.

Wessanen

Grootste winnaar op het Damrak is smallcapfonds Wessanen. Het natuurvoedingsconcern is nog lang niet terug op de €18 van voor de zomer, maar maakt na toch al een mooie week een prima koerssprong van 18,3% na een bod van een consortium onder leiding van de Franse investeerder PAI.

Het aandeel staat zodoende iets hoger dan het bod van €11,50 – speculaties dat het bedrijf misschien voor nog meer verkocht wordt. KBC Securities acht een verhoging naar €12,50 mogelijk. DeGroof Petercam sloot zich daarbij aan en verhoogde haar koersdoel voor het aandeel zelfs naar €13,80. Maar ING-analist Reginald Watson meent dat het bod van €11,50 te hoog is en dat de Fransen zullen afhaken na het boekenonderzoek bij Wessanen.

Promotie

De AEX-index beleeft zijn laatste dag in de huidige samenstelling. Kabelaar Altice (+4,3%) en verlichtingsreus Signify (+1,6%) maken nog een laatste ereronde, in de Midkap lopen betalingsdienstverlener Adyen (-2,8%) en chemicaliënleverancier IMCD (+0,5%) zich warm voor hun aanstaande promotie naar de hoofdindex.

In de AEX zijn verder ook ASML (+2,7%), Aegon (+1,3%) en Aalberts Industries (+1,2%) in trek. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield, wetenschappelijk uitgever RELX en biotechbedrijf Galapagos blijven als enige drie achter.

Unilever koerst 1,7% in het groen. De nieuwe topman Alan Jope haalt de bezem door de top van het levensmiddelenconcern. De Nederlandse Hanneke Faber maakt hierdoor de sprong naar de top.

Aandeelhouders van BAM zetten de koers van dat bedrijf 3,1% hoger. De bouwer heeft twee nieuwe directeuren gevonden voor in zijn executive committee. Boskalis noteerde 1,6% in het groen. De baggeraar is begonnen met de inkoop van €100 miljoen aan eigen aandelen.

Ook metalenfabrikant AMG (+2,2%) ligt er positief bij. Flow Traders wint 1,7%. De flitshandelaar profiteert van een koopadvies van effectenhuis KBC Securities. ForFarmers krijgt er, na klappen eerder deze week, 2,6% bij.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.