Beurs: Koersexplosie Wessanen op hoger Damrak

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,3% hoger op 545,7 punten. De Midkap noteerde 0,4% in het groen op 776 punten. De koersenborden in Londen (+0,3%), Parijs (+0,1%) en Frankfurt (+0,1%) kleurden eveneens groen.

De beurzen zaten donderdag ook al in de lift dankzij de verwachting dat de Brexit wordt uitgesteld. Het Britse Lagerhuis nam donderdagavond inderdaad een motie aan om de deadline voor de Brexit te verlengen. Het is nu aan de EU-leiders van de 27 andere lidstaten om unaniem in te stemmen met het verzoek tot uitstel van de huidige deadline van 29 maart.

Aan het handelsfront liet de Amerikaanse president Donald Trump weten dat de VS waarschijnlijk in de komende drie tot vier weken meer zullen weten over een mogelijke handelsdeal met China. Eerder werd al gemeld dat er deze maand geen ontmoeting zal plaatsvinden tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,8% hoger. De Amerikaanse beurzen lieten donderdagavond een verdeeld beeld zien. De Dow Jones-index steeg 0,03%. Technologiebeurs Nasdaq (-0,2%) en de breder samengestelde S&P 500 (-0,1%) eindigden echter licht in het rood.

In de AEX was de volatiele kabel- en telecomaanbieder Altice Europe vandaag de grootste stijger met een plus van 1,7%. Verlichtingsproducent Signify werd 0,7% hoger verhandeld.

Unilever koerste 0,2% in het groen. De nieuwe topman Alan Jope haalt de bezem door de top van het levensmiddelenconcern. De Nederlandse Hanneke Faber maakt hierdoor de sprong naar de top.

Onder de hoofdfondsen was vastgoedfonds Unibail een achterblijver met een verlies van 0,5%. Informatieleverencier Relx leverde 0,4% in.

In de Midkap lag maritiem dienstverlener SBM Offshore (+1,6%) er positief bij. Flitshandelaar Flow Traders werd 1,1% meer waard.

Boskalis noteerde 0,8% in het groen. De baggeraar is begonnen met de inkoop van €100 miljoen aan eigen aandelen.

Smallcapfonds Wessanen maakte een koerssprong van 17,2% naar €11,65, na donderdag ook al 5% te zijn gestegen. Het natuurvoedingsconcern liet donderdagavond weten in gesprek te zijn met een consortium onder leiding van investeerder PAI Partners over een overnamebod van circa €880 miljoen. Het bod bedraagt €11,50 per aandeel in contanten. Beleggers speculeerden vanochtend echter op een hoger bod.

