Musk naar dubbele productie met Tesla

Kopers van de sport utilized vehicles (SUV) vormen nu 49% van alle autoaankopen, aldus marktonderzoeker JD Power. Batterijmodel Y, met startprijs van zo’n €41.500 - straks €34.500 - is bereikbaar voor de Amerikaanse middenklasse. „Met Model Y gaan we de productie verdubbelen van 510.000 nu naar een miljoen auto’s”, aldus Musk.

Voor Tesla dat sinds de start in 2010 geen winst maakte, is dit mogelijk het keerpunt. Dat komt niet te vroeg. Sinds de start in 2010 heeft Tesla weliswaar de automarkt met elektrische stekkerauto’s opengebroken, maar geen dollar winst gemaakt. In Tesla is ondertussen geschat $15 miljard geïnvesteerd. Vorig jaar verloor het $1,1 miljard, bij $21,5 miljard omzet.

Halverwege zijn aankondiging donderdagavond voor Model Y voor duizenden fans in Californië, met nóg een truck op batterijen, nieuwe sportauto en sterkere batterijen voor zonnepanelen, leek Musk in Hawthorn te breken. Twee weken terug noemde hij zichzelf al „emotioneel uitgeput.” Zijn bedrijf Space-X lanceerde toen een ruimteschip voor bemand transport, dat terugkeerde. Sinds 1969 was dat niet meer gebeurd.

Musk erkende, naast al zijn automodellen op het podium, door alle productiestress „in een jaar vijf jaar ouder” te zijn geworden. Hij vocht met beurstoezichthouders, kreeg $20 miljoen boete, en hem wachten nieuwe problemen: hij stelde zijn huidige productie te rooskleurig voor. De reactie in de zaal van het publiek - waaronder speciaal afgereisde Nederlanders - zou menig bestuurder jaloers maken: „We love you Elon!”, schalde het herhaaldelijk.

Musk lijkt zijn „productiebeest” getemd te hebben. In de 62 voetbalvelden grote witte productielijn in Fremont, aan de oostkant van San Francisco Bay, raakt de productie met 1000 robots, 10.000 werknemers en 5.000 tijdelijke krachten op stoom. De hal werd in 1962 gebouwd voor General Motors, Tesla kocht het complex voor $42 miljoen en begon in 2010. „Eigenlijk geen geld”, zegt Peter Peter Hochholdinger, ex-Audi en vicepresident voor productie bij Tesla. De batterijmaker investeerde $3 miljard in een nieuwe productielijn. In Nederland assembleert Tesla zijn modellen S en X.

Musk zelf heeft hier geen kantoor noch een bureau. „Elon zit waar hij het op dat moment relevant vindt”, aldus een medewerker. En dat is waar de problemen zijn. Dat hij soms dagen in het hart van de fabriek naast de loopband blijft slapen knelpunten te doorbreken is een niet ontkend verhaal onder medewerkers. Datzelfde doet hij in de Gigafactory, de eigen batterijenfabriek in Nevada. Ook in Nederland zou Tesla zo’n fabriek overwegen.

Dat Musk zich al blowend en beledigend als bestuurder wat bedenkelijk heeft gedragen, en Tesla niets verdient, is kritiek die op Wall Street en in Europa misschien aanslaat. In de Bay Area rond San Francisco hoor je louter bewondering voor zijn ondernemersgeest. Hij bracht duizenden productiebanen. „Elon is een hero”, zegt Steve Waslop bij de autowasserette in Fremont, in een Ford. „Ik kon een Tesla niet betalen, maar met wat Elon Musk gepresteerd heeft”, hij wijst naar de witte autofabriek, „is echt ongelooflijk. Zodra ik genoeg geld heb, koop ik een Tesla.”

In Fremont worden nu twaalfduizend gestanste platen aluminium als deur of motorkap per dag geproduceerd. Pronkstuk is de stadionhoge stansmachine met „de drukkracht van 40 walvissen”, legt productieleider Shaun Henderson uit. Die buigt ook het sterkste staal. Tesla verwerkt overigens vooral auto’s uit aluminium: de benodigde perskracht is minder dan voor stalen deuren, en daarmee energiezuiniger.

Model Y bestaat voor driekwart uit onderdelen van de in deze fabriek massaal geproduceerde Model 3. Daarvan komen er vijfduizend per week uit Fremont. De stad gaf Tesla recent toestemming om de productie hier nog eens te verdubbelen.

De nieuwe Tesla Y kan zonder tientallen extra snufjes vooral snel van de productielijn komen, zegt ING-sectoreconoom Max Erich. „Tesla moét de productie opschroeven om relevant te zijn. Het was jarenlang de voorloper, maar de concurrentie neemt nu snel toe.”

Volkswagen bijvoorbeeld kondigde deze week aan in 2028 zeventig nieuwe volledig elektrische modellen in de showrooms te hebben. Dat waren er vijftig in 2025. Daarmee maken die batterijauto’s straks 40% van Volkswagens-groepomzet uit.

Elon Musk laat er donderdag geen misverstand over bestaan dat hij de strijd vol aangaat met nieuwe modellen. Alles om die energievervuiling omlaag te krijgen, laat hij doorklinken.

In het McDonald’s-filiaal tegenover de enorme witte Tesla-fabriek tegen de ruige heuvels van Fremont puffen stevig gebouwde assembleerders even uit. Hun stilte en de dubbele maaltijden zeggen veel. In Fremont worden de Tesla S, X en Model 3 gebouwd. „I’ts been hammering us man”, zegt een van hen desgevraagd. „Het is echt fantastisch om aan modellen te kunnen werken, maar de vraag is zo groot, we maken crazy uren.”

