Fastned krijgt Britse snelladers gegund

Bij de nieuwe snellaadstations in Gateshead, Blyth, Whitley Bay, Washington en Kingston Park kunnen alle volledig elektrische voertuigen snel opladen. Fastned won al eerder een Britse aanbesteding en is nu bezig met de bouw van twee snellaadstations in Sunderland en Newcastle.

Het netwerk van Fastned bestaat momenteel uit 88 stations in Nederland en Duitsland. Er wordt gewerkt aan nieuwe snellaadstations in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Verder wordt gekeken naar België.