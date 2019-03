Gezondere mensen verhogen eigen risico zorg

Dat blijkt uit een doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB), die keek naar zorguitgaven tussen 2008 en 2013.

Mensen zonder vrijwillig verhoogd eigen risico maken gemiddeld twee keer zoveel zorgkosten als mensen met een vrijwillig verhoogd risico. Het eigen risico in de zorg is dit jaar €385, maar verzekerden kunnen ervoor kiezen dat met €100 tot €500 te verhogen. In ruil daarvoor krijgen zij korting op hun zorgpremie.

Drempel

Wie een hoger eigen risico heeft, ondervindt ook een drempel om zorg te gebruiken. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die hun eigen risico met €100 hebben verhoogd, voor €25 minder aan zorg gebruiken.

Als de mogelijkheid om het eigen risico te verhogen zou verdwijnen, zouden de totale zorguitgaven iets stijgen, verwachten de onderzoekers. Voor 80% van de mensen die hun eigen risico hoger instellen, pakt dit voordelig uit, bleek eerder uit CPB-onderzoek.