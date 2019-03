'Veel groeipotentie Flow Traders'

De analisten van KBC wijzen op de groei van de markt voor zogeheten Exchange Traded Products (ETP) die al een paar jaar aanhoudt. Ze denken dat die markt nog met 15 procent per jaar vooruit kan. De groei wordt voortgestuwd door een trend naar meer passieve investeringsstrategieën. Ook wordt er steeds meer gelet op de kosten van financiële instrumenten. Het eigen platform van Flow Traders geeft het bedrijf daarbij een concurrentievoordeel.

Flow Traders is een marktleider in Europa, maar kan nog groeien in de Verenigde Staten en Azië. De beursintermediair breidt zijn eigen platform bovendien uit naar meer producten.

Het aandeel Flow Traders stond vrijdag rond 09.30 uur 1,4 procent hoger op 26,00 punten.