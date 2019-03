'Bod op Wessanen opportunistische zet'

Het bod op Wessanen komt neer op 11,50 euro per aandeel, na eerdere lagere biedingen op het bedrijf. Analisten van KBC vinden dat de onderneming meer waard kan worden op de lange termijn en denken dat een prijs van 12,50 euro per aandeel gerechtvaardigd is. De marktvorsers schrijven verder dat Wessanen baat heeft bij een toekomst als niet-beursgenoteerd bedrijf, zodat de onderneming meer schulden kan aangaan en geen cijfers hoeft te rapporteren aan de markt.

ING denkt juist dat PAI te optimistisch is met het overnamebod. Resultaten op vlak van omzetgroei en winstmarges die de prijs per aandeel zouden rechtvaardigen, zou Wessanen in het verleden nog nooit hebben behaald.

KBC hanteert een buy-advies en koersdoel van 13 euro. ING blijft bij zijn sell-advies en koersdoel van 6,40 euro. Wessanen stond vrijdagochtend omstreeks 09.45 uur 18 procent hoger op 11,73 euro.