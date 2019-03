Excuses VW-baas voor pijnlijke uitspraak

De Duitser riep daarmee pijnlijke herinneringen op aan de leus ’Arbeit macht frei’. Die kreet hing in de Tweede Wereldoorlog boven de ingang van vernietingskampen als Auschwitz.

„Het was een erg ongelukkige keus van woorden en het spijt mij zeer voor de eventuele pijn die ik heb veroorzaakt”, stelde Diess. De topman wilde met zijn uitspraak het belang van de ebit (winst vóór rente en belastingen) benadrukken voor het autoconcern.

Volgens critici had Diess extra op zijn woorden moeten letten vanwege de geschiedenis van Volkswagen. Het autoconcern is in 1937 namelijk opgericht door het Hitler-regime voor de productie van voordelige voertuigen voor de massa. Volkswagen maakte ook legervoertuigen tijdens de oorlog.