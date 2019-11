’Bouwvakker niet voor de kerst aan het werk’

Het duurt nog wel even voordat de woningbouw is vlotgetrokken. Ⓒ Amaury Miller

Het zal nog weken, of zelfs maanden duren voordat de woningbouw is vlot getrokken. Premier Rutte zei woensdag dat de bouwvakkers voor de kerst weer aan de gang kunnen als gevolg van de verlaging van de maximumsnelheid, maar experts zetten daar grote vraagtekens bij als gevolg van bureaucratie. Vijf pijnpunten die het vlot trekken van de woningbouw en -markt in de wielen rijden.