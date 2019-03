Column: Gouden Brexit-kans voor EU

„Nee! Nee!” Het Britse Lagerhuis leek donderdagavond wel een kleuter die vooral weet wat hij níet wil. Nadat eerder deze week al de Brexit-afspraken van May met de EU (opnieuw) werden weggestemd, sprak gisteravond een meerderheid van de parlementariërs zich uit tegen het voorstel om dan maar zonder afspraken uit de EU te stappen. Vervolgens werd ook het plan weggestemd om dan maar een nieuw referendum te houden. Ten slotte kreeg May nog wel toestemming om de EU om uitstel te vragen. Het is te hopen dat de EU zich straks meer volwassen opstelt dan het Lagerhuis.

Blik in de toekomst

Het is nog niet zeker dat de EU akkoord gaat met het uitstelverzoek. Daarvoor is namelijk toestemming nodig van alle 27 overige lidstaten. De Nederlandse premier Mark Rutte heeft al gezegd dat May met heel goede argumenten moet komen bij zo’n verzoek. Voorlopig lijkt ze er vooral op gebrand om haar akkoord na twee kansloze nederlagen nog een derde maal aan het Lagerhuis voor te leggen. Je hoeft geen waarzegger te zijn om te voorspellen wat de uitkomst van die stemronde gaat worden.

Hoe hard speelt Brussel het?

Bovendien hebben sommige euro-sceptische EU-regeringen al bezoek gekregen van Britse politici, die het liefst zien dat het land toch op 29 maart Europa de rug toekeert. Die groep wil één van die regeringen overtuigen om tegen het uitstel te stemmen. Als dat lukt, stevenen we opeens weer af op een chaotische, harde Brexit. De kans dat het zover komt, is echter klein. In dit scenario kunnen de Britten namelijk met de beschuldigende vinger naar de EU wijzen, die onvoldoende tijd geeft om een goede oplossing te vinden. En Brussel zit er niet op te wachten om de schuld in de schoenen geschoven te krijgen van de Brexit-ellende.

Gouden kans

De EU heeft nu een gouden kans om meer de regie naar zich toe te trekken in het Brexit-traject. Bijvoorbeeld door het stellen van harde deadlines aan May met bijbehorende consequenties. Daarmee krijgt de financiële wereld iets wat ze al ruim twee jaar ontbreekt: duidelijkheid over de toekomst. Dinsdag daalde het pond nog bijna 2% toen het akkoord van May afstevende op een nieuwe nederlaag in het Lagerhuis. Inmiddels heeft de Britse munt die schade alweer ruimschoots uitgewist. En als het May lukt om Brexit-uitstel af te dwingen, kan het pond zelfs nog een stuk verder stijgen.

Lees ook: Zo voorkomen we een harde Brexit

Joost Derks (joost.derks@nbwm.nl) is valuta-expert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.