Meer loon voor personeel houtverwerkers

UTRECHT (ANP) - Werknemers in de houtverwerkende industrie krijgen 4 procent loon erbij in zestien maanden. Dat hebben werkgevers en vakbonden met elkaar afgesproken, meldt vakbond FNV. Eerder waren cao-onderhandelingen nog stukgelopen waarna er onder meer gestaakt is in de sector.