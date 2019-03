'OPEC kan productieval Venezuela opvangen'

Venezuela gaat gebukt onder een diepe economische crisis en heeft te maken met sancties van de Verenigde Staten. De olieproductie in het land is zeer kwetsbaar voor stroomstoringen. Volgens het IEA kan een exporthoeveelheid van 1,2 miljoen vaten per dag aan Venezolaanse olie in gevaar komen als de crisis nog verder uit de hand loopt. Maar aangezien de OPEC de productie heeft verminderd, is er voldoende reservecapaciteit om het eventuele gat door Venezuela op te vullen, aldus de agentschap.

Het IEA handhaafde verder zijn verwachtingen voor de wereldwijde olievraag. De vraag neemt volgens de organisatie dit jaar met 1,4 miljoen vaten per dag toe.