’Huizenverkoop blijft dalen, prijsstijging zet door’

Dat voorspelt de ING in een nieuw rapport over de woningmarkt. De onderzoekers van de bank verwachten dat in 2019 nog 210.000 huizen zullen worden verkocht, en in 2020 wat minder, namelijk 195.000.

Aanhoudende prijsstijgingen zen een beperkt aanbod zorgen ervoor dat minder huizen van eigenaar wisselen. Steeds minder mensen kunnen zich een koophuis veroorloven. Daardoor neemt de vraag af en stokt de doorstroming. Verkopers wachten namelijk vaker met het te koop zetten van hun huis tot ze zelf iets hebben gevonden.

Vergrijzing

Ook vergrijzing en strengere regels rond hypotheekverstrekking remmen de woningmarkt. Ouderen zijn namelijk honkvaster dan jongeren.

De gemiddelde prijs van een koophuis blijft stijgen, maar die stijging gaat wel minder hard. Werd een huis in 2018 nog gemiddeld 8,4% duurder, in 2019 zal dat 4,5% zijn. Voor 2020 verwacht de ING een prijsstijging van 2,5%.

Minder woningverkopen remt de economische groei, waarschuwt ING. Woningverkopen zijn namelijk een belangrijke bron van economische activiteit. Wanneer iemand een woning koopt, betekent dit namelijk ook meer vraag naar makelaars- en notarissendiensten, klussers en meubels.