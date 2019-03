Agrifirm verliest omzet door handelsoorlog

Agrifirm behaalde 2 miljard euro aan netto-opbrengsten in 2018. Dat is een daling van 1,5 procent ten opzichte van 2017. De producent van diervoeding had op alle fronten tegenwind. Buiten Nederland zorgden de importheffingen voor minder afzet. Daarnaast liepen de kosten op omdat de inkoop van grondstoffen duurder uitviel door de hogere tarieven. Het vleesschandaal in Brazilië en de varkenspest in China zorgden eveneens voor mindere vraag naar diervoeding. Op de thuismarkt, zakte de vraag in omdat meerdere rundvee- en varkensbedrijven zijn gestopt vanwege de strengere milieueisen.

De landbouwcoöperatie hield 44 miljoen euro over onder de streep. Agrifirm gaat 28 miljoen euro uitkeren aan haar leden, de Nederlandse agrariërs.