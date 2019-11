Driejarenplan moet Stern vooruit helpen

Van der Kwast spreek van ingrepen waar een periode van drie jaar voor wordt uitgetrokken. "Efficiënter werken, schaalvoordelen, kostenverlaging en investering in digitale oplossingen moeten leiden tot structurele verbetering van het rendement", aldus de topman. "De omzet en marge uit verkoop staan al enige tijd onder druk. Dat vraagt om scherpe keuzes ten aanzien van merken en vestigingen, de bezetting op de vestigingen en de overheadkosten."

Stern sloot de eerste negen maanden van het jaar af met een resultaat na belastingen van 26,2 miljoen euro. Daar zit de verkoop van SternLease voor 23,4 miljoen euro in. Bij de voortgezette activiteiten bleef 900.000 euro over. Dat was een jaar eerder een tekort van 400.000 euro. De omzet daalde in de periode met 5,2 procent tot 727,9 miljoen euro.