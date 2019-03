Beleggers: Ajax underdog

Kort na de loting ging het aandeel Juventus bijna 3% omhoog, terwijl Ajax korte tijd 1,1% minder waard werd.

Aandeelhouders van beide voetbalclubs hadden de afgelopen tijd genoeg reden om te juichen. Juventus was in de achtste finales van de Champions League al zo goed als uitgeschakeld tegen Atletico Madrid, maar kwam in de tweede wedstrijd terug dankzij drie doelpunten van Cristiano Ronaldo. Ajax stuntte aan de hand van sterspeler Frenkie de Jong tegen Real Madrid.

De wedstrijd Ajax-Juventus is overigens eigenlijk een clash tussen twee Amsterdamse clubs. Het moederbedrijf van Juventus is formeel ook in de Nederlandse hoofdstad gevestigd.