ENI plant enorme bossen tegen CO2-uitstoot

Milaan - Het Italiaanse olie- en gasbedrijf Eni gaat enorme bossen planten om zo zijn CO2-uitstoot te compenseren. In totaal wil Eni in Zuid-Afrika, Zimbabwe, Mozambique en Ghana 81.000 vierkante kilometer aan bos aanplanten, schrijft de Britse krant Financial Times. Dat is zo'n twee keer de oppervlakte van Nederland.