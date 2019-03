'Wall Street gaat hoger openen'

Het Chinese staatspersbureau Xinhua meldde dat vicepremier Liu He telefonisch heeft gesproken met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer. Er zou behoorlijke vooruitgang worden geboekt in de onderhandelingen.

Voorbeurs werd gemeld dat de industriële bedrijvigheid in de regio rond New York minder sterk is gegroeid in maart. Er komen ook cijfers over de Amerikaanse industriële productie en het consumentenvertrouwen.

Oracle

Softwareconcern Oracle kwam donderdag nabeurs met resultaten. De verwachtingen voor het lopende kwartaal stelden teleur en het aandeel Oracle lijkt lager te gaan openen. Ook softwareproducent Adobe opende nabeurs de boeken. De prognoses van de maker van onder meer Photoshop vallen eveneens tegen, gezien de rode cijfers voor opening.

Chipconcern Broadcom stevent af op een hogere opening. Broadcom meldde donderdag na het slot een gestegen omzet en handhaafde zijn omzetverwachting voor het gehele jaar. In die prognose is al een verwachte afzwakking van de vraag in China verwerkt, aldus het bedrijf.

Facebook

Facebook kan ook op belangstelling rekenen. Chris Cox, hoofd productontwikkeling, gaat vertrekken, net als Chris Daniels, het hoofd van Whatsapp. Verder onthulde Tesla zijn nieuwe nieuwe betaalbare SUV, de Model Y. De standaardversie van de Model Y moet vanaf 2021 verkrijgbaar zijn, aldus Tesla-topman Elon Musk.

Ook Boeing blijft in de schijnwerpers staan. De vliegtuigfabrikant pauzeert met zijn leveringen van de 737 MAX-toestellen, na het besluit van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA en veel andere landen om de vliegtuigen aan de grond te houden. Zondag stortte een 737 MAX neer in Ethiopië, wat de tweede dodelijke crash met dat type in korte tijd was. Op de beurs is de koers van Boeing deze week hard gedaald.

De beurzen in New York bleven donderdag dicht bij huis. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 25.709,94 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2808,48 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent op 7630,91 punten.