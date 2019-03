Slecht weer? We doen massaal belastingaangifte!

Dat zegt Eline Spros, directeur particulieren bij de Belastingdienst. Als het slecht weer is in de aangifteperiode, wordt het doorgaans drukker op de site van de Belastingdienst. De regenachtige weken die we tot nu toe in maart hebben gehad, zorgden daarom voor een flinke aangiftetoestroom.

Recordaantallen

Spros geeft in een video op Telegraaf.nl een update van de stand van zaken in het aangifteseizoen. Die zorgt tot nu toe voor recordaantallen. Naast het slechte weer komt dat volgens Spros ook door de vooraf ingevulde aangifte.

„We weten uit onderzoek dat mensen ertegenop zien, maar dat het achteraf toch altijd meevalt”, zegt Spros. „Dat komt natuurlijk ook door de vooraf ingevulde aangifte. We hebben dit jaar weer meer dan 2 miljoen gegevens vooraf ingevuld, over banken, hypotheken en spaarrekeningen bijvoorbeeld. Het is heel belangrijk om dat te controleren, we kunnen niet alles weten. Controleer alles goed en vul het goed aan.”

Aftrekposten

De meeste gestelde vragen gaan nog altijd over welke aftrekposten mensen recht op hebben. Spros: „Voor sommige mensen is het lastig om goed te kijken hoe het zit met de aftrekposten. Daarom hebben we op de site van de Belastingdienst een speciale pagina waarop allemaal tips rondom de aftrekposten staan. Daar kan je alle informatie vinden.”

Het aangifteseizoen loopt nog tot 1 mei. Wie voor 1 april zijn aangifte al heeft gedaan, krijgt voor 1 juli een definitief bericht van de Belastingdienst over de aangifte. Als het echt niet lukt, is het ook nog mogelijk om uitstel aan te vragen tot 1 september.