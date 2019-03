PWC: Steinhoff-bazen bliezen winsten op

,,Steinhoff zette tal van transacties in de boeken die soms fictief of onrechtmatig waren. Daarbij werden zogenaamde onafhankelijke derden opgevoerd om de winsten en waarden van bezittingen hoger te doen lijken dan deze in werkelijkheid waren,'' zo staat in het rapport.

Bekijk ook: Nederlandse claimzaak Steinhoff stilgelegd

Het huidige bestuur wil de oud-bestuurders vervolgen en eist in ieder geval terugstorting van bonussen. Markus Jooste, voormalig topman van Steinhoff, maar ook andere voormalig leidinggevenden, waren nog niet beschikbaar voor een toelichting, zo meldde PwC.