Handelshoop stuwt Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 18.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent hoger op 25.882 punten. De brede S&P 500 won ook 0,7 procent, tot 2826 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1 procent aan tot 7706 punten.

Boeing zag zijn beurswaarde 2,1 procent stijgen. De vliegtuigmaker komt mogelijk eerder dan gedacht met een software-update voor de 737 MAX-toestellen. Boeing heeft de leveringen van de gewraakte vliegtuigen tijdelijk opgeschort, na het besluit van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA en veel andere landen om de vliegtuigen aan de grond te houden. Zondag stortte een 737 MAX neer in Ethiopië, wat de tweede dodelijke crash met dat type in korte tijd was. Op de beurs is de koers van Boeing deze week hard gedaald.

Facebook omlaag

Facebook noteerde 2,4 procent lager. Chris Cox, hoofd productontwikkeling, gaat vertrekken, net als Chris Daniels, het hoofd van Whatsapp. Tesla verloor bijna 5 procent na de officiële onthulling van zijn nieuwe betaalbare SUV, de Model Y. De standaardversie moet vanaf 2021 verkrijgbaar zijn, aldus Tesla-topman Elon Musk.

Chipreus Broadcom (plus 8,6 procent) meldde een gestegen omzet en handhaafde zijn omzetverwachting voor het gehele jaar. In die prognose is al een verwachte afzwakking van de vraag in China verwerkt.

Oracle stijgt weer

Softwareconcern Oracle stond 0,5 procent hoger, waarmee het een eerder verlies goedmaakte. Softwareproducent Adobe ging omlaag na teleurstellende prognoses. De maker van onder meer Photoshop verloor 4,5 procent.

Verder won Ford 0,1 procent. De automaker maakte bekend 5000 banen in Duitsland te schrappen als onderdeel van een eerder aangekondigde reorganisatie.

De euro was 1,1318 dollar waard, tegen 1,1317 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 58,44 dollar. Brent kostte 0,3 procent minder op 67,05 dollar per vat.