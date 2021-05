Pensioenfonds ABP heeft vertrouwen in klimaatstrategie Shell

ABP stelt in een verklaring dat Shell mede dankzij gesprekken met het pensioenfonds zijn doelstellingen heeft aangescherpt en dat het die gekoppeld heeft aan de beloning van de topbestuurders. Ook de mogelijkheid die Shell biedt aan aandeelhouders om rechtstreeks hun kritiek of steun uit te spreken voor de energietransitiestrategie van het bedrijf, bracht aandeelhouder ABP om voor de klimaatstrategie van Shell te stemmen.

Tegenstem

Het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren kiest daarmee een totaal andere weg dan pensioenfonds PFZW. Dat fonds liet voor de aandeelhoudersvergadering al weten juist tegen de duurzaamheidsplannen van Shell te stemmen en vóór de resolutie van de activistische aandeelhouders van Follow This. Die willen dat Shell juist meer doet om te verduurzamen en klimaatdoelen te halen.

ABP heeft overigens niet tegen het voorstel van Follow This gestemd, maar zich onthouden van stemming over deze resolutie. „Aan de ene kant zijn we het eens met het onderliggende doel van de Follow This-resolutie, namelijk dat Shell doelen stelt in lijn met het klimaatakkoord van Parijs en de bedrijfsvoering hierop aanpast. Aan de andere kant hebben wij een verschillende opvatting over hoe je dit kunt bereiken”, aldus ABP.

Klimaatneutraal

Shell legt tijdens de jaarlijkse vergadering zijn eigen strategie voor de overgang naar duurzame energie voor aan de aandeelhouders. Zij mogen een adviserende stem uitbrengen over de strategie, die in februari werd gepresenteerd. Het Brits-Nederlandse bedrijf wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn, maar de vraag is of Shell genoeg doet om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen.

Volgens de activistische aandeelhouder Follow This voldoen de klimaatplannen van Shell niet aan de klimaatdoelen van Parijs en zijn ze vooral als pr-offensief bedoeld. Follow This zal op de vergadering voor de vijfde keer een eigen klimaatresolutie in stemming brengen. Die werd bij voorgaande pogingen door een ruime meerderheid van de aandeelhouders verworpen. Wel groeide het het aantal stemmen voor het plan van Follow This met de jaren.