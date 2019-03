Vooruitblik: Fed bepaalt beursweek

Tot nu toe gaat de Amerikaanse centrale bank uit van twee renteverhogingen in 2019, zegt Rabo-econoom Philip Marey. „Maar wij gaan ervan uit dat de economie volgend jaar al wegzakt in een recessie. De eerste tekenen daarvoor zijn al zichtbaar. En dan kan de Fed misschien toch niet zo vaak de rente verhogen als ze nu denkt te kunnen.”

Tegelijkertijd beïnvloedt de Fed de markten nog wel, door de enorme balans die ze heeft aan opgekochte obligaties. „Die balans zal worden afgebouwd, maar hoe gaat dat gebeuren?” is volgens Marey de belangrijkste vraag die beleggers zich woensdag zullen stellen. „Waarschijnlijk komt er geen officiële verklaring, maar zal er in de persconferentie over het rentebesluit wel over gesproken worden.”

Brexit

In Europa gaat het volgende week nog steeds over de Brexit. Premier May gaat in het lagerhuis proberen het uitstel van het Britse vertrek uit de EU zo kort mogelijk te laten duren, en ze moet überhaupt de andere Europese regeringsleiders ervan zien te overtuigen dat er een goede reden is voor dat uitstel. Lukt dat haar niet, dan komt het op 29 maart alsnog tot een harde Brexit.

Verder gaat Nederland woensdag naar de stembus om nieuwe Provinciale Staten te kiezen, en daarmee indirect een Eerste Kamer. De vraag lijkt niet te zijn óf premier Rutte op zoek moet naar nieuwe meerderheden voor zijn kabinet, maar vooral hoe moeilijk hij het daarbij zal krijgen.