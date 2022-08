’Ahold moet veel transparanter worden over bol.com’

Premium Financieel

Weekblik: ’Zomerrally onzeker door hameren Fed op bestrijden inflatie’

Na de verrassing over de krachtig draaiende banenmotor in de VS krijgen beleggers nieuwe cijfers over de Amerikaanse inflatie voorgeschoteld. Het staartje van het cijferseizoen met onder meer de prestaties van van de verzekeraars Aegon en NN Groep komt ook nog voorbij.