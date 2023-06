Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Nederlandse gedupeerden sjoemelsoftware krijgen zicht op vergoeding

Door Gert van Harskamp

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Duitse rechters lijken nu toch echt een doorbraak te hebben geforceerd voor mensen met een sjoemeldiesel of die er in het verleden eentje in bezit hadden. Ook voor Nederlandse gedupeerden is er eindelijk zicht op een vergoeding, want met de uitspraak van het Bundesgerichthof is de weg nu vrij om gemakkelijker een claim in te dienen.