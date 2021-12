Baanbrekend: winkels en horeca hebben recht op huurkorting

De Hoge Raad was gevraagd om een zogeheten prejudiciële beslissing in een rechtszaak, om daarmee richtlijnen te geven aan lagere rechters. Daarmee is nu duidelijk dat een brede groep ondernemers aanspraak kan maken op huurkorting, blijkt uit het vrijdag gepubliceerde arrest.

„We zijn heel blij dat de Hoge Raad duidelijkheid heeft verschaft”, zegt Marcel Evers van INretail. „Er waren al rechtszaken die deze richting op gingen, maar kleine ondernemers stappen niet zo snel naar de rechter. Deze uitspraak geeft ze houvast tegenover de eigenaar. INretail is de grootste brancheorganisatie in retail non-food.

Niet alleen de financiële pijn van de totale sluiting moet gedeeld worden, maar ook die van teruggelopen omzet door coronarichtlijnen en wegblijvende klanten vanwege de crisis, oordeeelde De Hoge Raad. In het arrest geeft de Hoge Raad ook een standaardformule voor de berekening van de verdeling van de pijn.

De mate van huurkorting voor de winkelier of bijvoorbeeld caféhouder hangt af van de omzet die hij nog wist te maken, ondanks de coronamaatregelen. Die wordt vergeleken met de omzet in het pre-coronatijdperk.

In het rekensommetje moet ook rekening worden gehouden met de Tegemoetkoming Vaste Lasten, een steunmaatregel van de overheid. Uitkomst van het sommetje moet zijn dan de ondernemer en de verhuurder allebei net zoveel pijn lijden. De regeling gaat alleen op voor huurcontracten die voor de eerste coronamaatregelen in maart 2020 zijn afgesloten.

Heineken

De Hoge Raad was gevraagd om een oordeel van een lagere rechter in een rechtszaal die Heineken voerde tegen een pandverhuurder. Heineken verhuurde het pand door aan een horecaondernemer en had die, zoals al zijn ruim 700 huurders, vorig jaar een huurkorting van twee maanden gegeven.

Heineken wilde die schade delen met de pandeigenaar, maar die ging daarmee niet akkoord. „Heineken loopt aldus uit zichzelf ’cadeautjes’ uit te delen”, stelde de vertegenwoordig van de eigenaar in de rechtszaak. Door de beslissing van de Hoge Raad is nu duidelijk dat Heineken als hoofdhuurder recht heeft op een korting, als aan alle eisen is voldaan.

De nieuwe richtlijn geldt voor zogeheten artikel 290-bedrijfsruimte, zoals winkels, restaurants, cafés en afhaaldiensten die voor het publiek toegankelijk zijn.