Militair moet vrij nemen voor pensioenprotest

Dat is de uitkomst van een kort geding dat de bonden daarover hadden aangespannen.

Het pensioenoverleg wordt op touw gezet als vakbondsactiviteit, omdat militairen niet mogen staken. De bonden vinden dat militairen daarom gewoon in werktijd naar dat overleg moeten kunnen. Maar de rechter wilde daar geen beslissing over nemen en oordeelde dat de kwestie moet worden behandeld in een bodemprocedure, die normaal gesproken veel tijd in beslag neemt. Als de bonden dan in het gelijk worden gesteld, zou Defensie de militairen hun opgenomen verlofdag weer moeten teruggeven.

Voorzitter Anne-Marie Snels van de AFMP spreekt van ,,het vreemdste geding dat ik ooit heb meegemaakt. Ik ben er wel een beetje klaar mee dat je als militair niet mag staken."

Maandag voeren talloze bonden en instanties door heel het land actie om de AOW-leeftijd te bevriezen op 66 jaar.