ING ook in Italië op de vingers getikt

De tekortkomingen zijn aan het licht gekomen tijdens een inspectie die de Italiaanse centrale bank heeft uitgevoerd tussen oktober 2018 en januari 2019. ING wijst erop dat al sinds 2017 hard gewerkt wordt aan nieuw beleid om dergelijke risico's in de toekomst uit te bannen.

ING kwam in september vorig jaar tot een schikking met justitie in Nederland. Het financiële concern betaalde in totaal 775 miljoen euro omdat het te weinig deed om te voorkomen dat klanten geld konden witwassen. Dat kwam de bank op veel maatschappelijke en politieke verontwaardiging te staan.

Nieuwe boete

ING heeft in Italië 1,2 miljoen klanten, aldus een woordvoerder. Het is niet duidelijk hoelang de bank geen nieuwe klanten mag werven. Of de zaak tot een mogelijk nieuwe boete leidt, is eveneens onduidelijk. ING heeft daar volgens de zegsman op voorhand in ieder geval geen geld voor opzij gezet.