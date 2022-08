Streamingdienst Videoland ziet aantal klanten flink oplopen naar 1,1 miljoen

Videoland had in het tweede kwartaal 6,2 procent meer abonnees. In totaal betalen bijna 1,1 miljoen mensen voor het streamingplatform dat onder meer bekend is van de serie Mocro Maffia. De Duitse evenknie RTL+ groeide met bijna 69 procent tot een totaal aantal abonnees van 3,4 miljoen. De streamingplatforms leverden hierdoor ruim een vijfde meer op dan een jaar eerder.

Tegelijkertijd staan de advertentie-inkomsten voor RTL onder druk, waardoor tv-reclames minder geld opbrachten. Bedrijven zijn door de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en mogelijkheid van een recessie voorzichtiger met hun marketinguitgaven. RTL is door die ontwikkeling ook iets somberder geworden over de omzet en winst in het gehele boekjaar 2022.

Verkoop bedrijfsonderdelen

In de eerste zes maanden van het jaar steeg de omzet met 8,7 procent tot 3,3 miljard euro. Daarop boekte het bedrijf een winst van 304 miljoen euro, wat veel minder is dan de 929 miljoen euro een jaar eerder. Toen leverde de verkoop van bedrijfsonderdelen nog veel op. Zonder die eenmalige baten behaalde het bedrijf een winst voor belastingen, rentes en afschrijvingen van 501 miljoen euro, 3,7 procent meer dan een jaar eerder.

RTL is ook hard bezig met fusies in Frankrijk en Nederland, naar eigen zeggen om sterk te staan tegenover Amerikaanse techbedrijven als Netflix en Amazon Prime. Maar die stappen zorgen voor bedenkingen bij mededingingsautoriteiten. In Nederland onderzoekt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of de voorgestelde fusie van RTL Nederland en Talpa de markt voor commerciële televisie en tv-advertenties niet te veel verstoort.

De Franse mededingingsautoriteit verklaarde onlangs dat de voorgestelde fusie van het mediabedrijf M6, waarvan RTL bijna de helft bezit, met branchegenoot TF1 tot "aanzienlijke" zorgen leidt over de concurrentie. Daarom zijn er in september hoorzittingen nodig voordat de toezichthouder beslist over het wel of niet goedkeuren van de deal. Over de Nederlandse fusie verwacht RTL deze herfst uitsluitsel te krijgen van de ACM.