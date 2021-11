Vopak verbetert resultaten bij volle tanks

Daarnaast wist het bedrijf te profiteren van kostenefficiëntie. De opslagtanks zaten gemiddeld voor 88 procent vol, gelijk aan vorig kwartaal, maar iets minder dan de 90 procent bezetting die in het derde kwartaal van vorig jaar werd bereikt.

In de tanks wordt vooral olie opgeslagen maar ook gassen, biobrandstoffen en chemicaliën. In het derde kwartaal kampte Vopak nog altijd met tegenwind als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast zorgde naar verluidt ook de orkaan Ida voor enige tegenslag.

Onlangs besloot Vopak zich uit een Duits project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) terug te trekken. Dat zorgde voor een eenmalig verlies van 11,1 miljoen euro.

Over andere lng-projecten zoals in Hongkong blijft Vopak positief. Daarnaast had Vopak een belastingmeevaller van 2,2 miljoen euro.

"’Beter resultaat bij zorgen’"

Dit vindt DFT-verslaggever Theo Besteman:

„Vopak presenteert in roerige tijden cijfers die, exclusief bijzondere kosten, voor zijn ebitda ruim boven verwachting uitkomen, bij toename van de omzet. Ook het operationeel resultaat van de Rotterdammers is beter, al is de nettowinst gezakt. De bijdrage aan nieuwe projecten zit aan de bovenkant van de marktverwachtingen, terwijl het zijn positie in olie al enige tijd afbouwt. De ’soft business conditions’ en de oplopende schuld zullen beleggers na tegenvallers bij zijn chemie-opslag wellicht minder waarderen. Investeringen in groeiprojecten blijven achter bij het uitgesproken doel van juli.”

Vopak, dat een grote speler is in de haven van Rotterdam, boekte in de afgelopen periode een nettowinst inclusief eenmalige posten van 71,6 miljoen euro. Die winst in het tweede kwartaal was slechts 6,4 miljoen euro, maar dat kwam vooral door eenmalige kosten. In het derde kwartaal van vorig jaar zette het bedrijf bijna 80 miljoen euro winst in de boeken.

Vopak ziet groei in al zijn markten, de vraag naar tankopslag is wat afgekoeld vanwege de fors opgelopen prijzen voor grondstoffen.