Meer dan 9 miljoen mensen hebben in Nederland nu een baan, 900.000 meer dan in het voorjaar van 2014, toen de eurocrisis haar dieptepunt bereikte. Dat is fantastisch. De werkloosheid is gezakt naar 3%, waarmee Nederland een van de landen met de laagste werkloosheid in Europa is. Alleen in Zwitserland (2,6%) zijn nog minder mensen zonder baan.