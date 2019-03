Fusie Commerzbank en Deutsche Bank ophanden

Al maanden wordt er gespeculeerd over verregaande samenwerking en zelfs over een fusie tussen beide instellingen. De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) en zijn staatssecretaris Jörg Kukies zeiden al eerder dat Duitsland krachtige banken nodig heeft en dat de regering openstaat voor 'economisch zinvolle opties'.

Bij politici leeft de zorg dat Duitse banken tien jaar na de crisis nog steeds in de problemen zitten. De Deutsche Bank, de grootste financiële instelling in Duitsland, schreef in 2018 voor het eerst groene cijfers - 341 miljoen euro winst - nadat de bank drie jaar achtereen verlies had geleden.