’Snel aankondiging fusie Deutsche en Commerzbank’

Over een fusie tussen de twee Duitse grootbanken wordt al maanden gespeculeerd. De afgelopen dagen ging al het gerucht dat Deutsche Bank bezig was met het verwerven van politieke steun in Berlijn voor een fusie. Het ministerie van Financiën heeft inmiddels laten weten dat het ’economisch zinvolle opties open tegemoet zou treden'.

Internationale speler creëren

In Duitsland zijn zorgen over het ontbreken van een bank die het als internationale speler kan opnemen tegenover met name de Angelsaksische concurrentie. De bedrijfstak zucht in Duitsland onder lage rentes en hoge juridische kosten uit de nasleep van de financiële crisis, tien jaar geleden.