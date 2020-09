Amsterdam - Liefst 96% van de Nederlandse bevolking zou er in 2019 in koopkracht op vooruit gaan, beloofden optimistische bewindslieden op Prinsjesdag 2018. Een boodschap die direct met scepsis werd ontvangen. Nu maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de balans op: we gingen er gemiddeld ruim een procent op vooruit.