Nieuwe cao voor staalwerkers Duitsland

Essen - Zo'n 72.000 Duitse medewerkers in de staalindustrie kunnen uitzien naar een nieuwe cao. De bond IG Metall Nordrhein-Westfalen bereikte een akkoord met onder meer de staalreuzen Thyssenkrupp en ArcelorMittal over een loonsverhoging van 3,7 procent en een jaarlijkse bonus of extra vrije dagen.