VEB: Grote zorgen over ING’s rammelende klantcontrole

Ondanks de persoonlijke bemoeienis van zowel ceo Ralph Hamers als president-commissaris Hans Wijers bij programma’s die verbetering hadden moeten brengen, blijven onthullingen zich opstapelen over rammelende klantcontrole en monitoring, plus meldingen van verdachte transacties bij ING.

Na de recordschikking van €775 miljoen die de bank vorig jaar sloot met het Openbaar Ministerie vanwege jarenlange tekortkomingen bij ING Nederland, waren er recent eveneens berichten over Russen die geld zouden witwassen bij ING Rusland en België.

Nieuwe boetes?

Vanuit het niets volgde zaterdagavond een draai om de oren van de Italiaanse centrale bank, de Banca d’Italia. Vanwege slechte klantcontrole, mag zowel de zakenbank als de particuliere tak van ING voorlopig geen nieuwe klanten meer accepteren in Italië. Uit een tussen 1 oktober en 18 januari uitgevoerde controle bleek dat het door tekortkomingen mogelijk was geld wit te wassen via ING Italië.

ING zegt dat met de centrale bank wordt gesproken over een ‘verbeterprogramma’. In de tussentijd is de winkel gesloten voor nieuwe klanten. ING weet volgens een woordvoerder niet of de bank een boete boven het hoofd hangt. „Maar wij kunnen niets uitsluiten.”

Niets in jaarverslag

De VEB is verbijsterd, vooral omdat ING in het vorige week gepubliceerde jaarverslag niets over de kwestie heeft gemeld. „Waarom niet?”, wil voorzitter Paul Koster weten. „Ik kan mij niet voorstellen dat intern niets bekend was.”

Koster zegt dat hij zich nu toch grote zorgen begint te maken over de systeembank, die een balans heeft van €887 miljard. „De signalen blijven maar komen. Hamers zegt in het jaarverslag dat er robuuste stappen zijn genomen voor verbetering. Maar wat is er nu concreet gedaan om deze zwakke plek van ING te versterken?” Koster eist dat ING beleggers hierover snel uitgebreid informeert.

Toezichthouder leest de krant

Onduidelijk blijft in hoeverre de bekende problemen losse incidenten zijn, of dat de klantcontrolesystemen bij ING structureel rammelen. Feit is dat de dochter in Italië, die al twee jaar op rij verlies draait, opereert onder de Europese bankvergunning van ING Nederland. Of bij andere dochters in Europa ook onderzoek gedaan wordt kan de bank niet zeggen. „Er is ons niets van bekend. Maar er valt niets uit te sluiten”, reageert de zegsman. Hij stelt dat Italië geen onderzoek is gestart naar aanleiding van een speciale casus. „Maar toezichthouders lezen ook de krant. De schikking van vorig jaar kan reden zijn om wat nauwkeuriger naar ING te kijken.”