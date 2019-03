Vrouw kaapt de woningmarkt

Inmiddels is 66 procent van de starters een vrouw met minimaal een afgeronde hbo-opleiding. Daarnaast bestaat deze groep kopers van een eerste huis nog slechts voor ruim een kwart uit mensen jonger dan dertig jaar. De overige 63 procent is dertig jaar of ouder. Zes jaar geleden was dit percentage nog 41 procent.

Dat blijkt een analyse van deelnemende starters van het nieuwe Woonbericht van ING, waarin de bank elk kwartaal onderzoek doet onder huizenbezitters en mensen die een woning willen kopen.

Werkenden kunnen lastig een koophuis vinden door de almaar oplopende woningprijzen als gevolg van het grote tekort én de aangescherpte leennormen. Mede daardoor woont 8,2 procent van alle Nederlanders van 30 jaar nog thuis. Vrouwen verlaten het ouderlijke nest overigens veel eerder dan mannen.