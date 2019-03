Shell kan lng-routes eenvoudig omgooien

Sydney - De vraag naar vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Azië is zo groot dat Shell zonder al te veel moeite handelsroutes in de regio kan wijzigen om daarmee de impact van de Chinees-Amerikaanse handelsvete zo beperkt mogelijk te houden. Dat zei Shell-bestuurder Maarten Wetselaar, hoofd van de divisie Integrated Gas & New Energies tijdens een bijeenkomst in Sydney.