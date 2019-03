Unibail sluit investeringsdeal in Londen

Het Cherry Park Partnership voorziet in de ontwikkeling en het beheer van een woonproject grenzend aan Westfield Stratford City in de Britse hoofdstad. PSP Investments en QuadReal hebben elk een belang van 37,5 procent in het fonds en URW, dat ontwikkelaar en beheerder wordt, heeft een aandeel van 25 procent.

De bouwwerkzaamheden beginnen in het tweede kwartaal van het jaar en er zal in fases worden opgeleverd na 2023. Het project bestaat uit ongeveer 1200 nieuwe woningen. Ook wordt er een zwembad gebouwd en zullen er werkplekken en publieke ruimten worden gecreëerd.