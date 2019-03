Waarde pond zit exporteurs dwars

ING rekende voor dat de waardedaling van het pond de export naar het Verenigd Koninkrijk vorig jaar met 11 miljard euro drukte. Dit zet afzetprijzen van exporteurs in onder meer de landbouw, industrie en groothandel onder druk. Ook voor toeleveranciers aan de auto-industrie zijn marktomstandigheden uitdagender, omdat Britse autoverkopen dalen.

In de dienstensector is het beeld volgens ING gemengd. Zo stagneert de groei van het Britse toerisme in Nederland, maar neemt de uitvoer van zakelijke adviesdiensten toe.

Sinds 2016, het moment dat de Britten voor de Brexit stemden, groeide de export naar het Verenigd Koninkrijk met 6 procent, aldus ING. Daarmee blijft de toename ver achter bij die naar andere Europese landen. Hier was volgens ING sprake van 17 procent groei.