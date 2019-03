'Damrak begint week met kleine winst'

Aan het brexitfront stemt het Britse parlement mogelijk uiterlijk dinsdag voor de derde keer over de vertrekdeal van premier Theresa May. Een nieuwe afwijzing betekent waarschijnlijk langdurig uitstel voor de brexit en zelfs een toenemende kans op afstel.

Op het Damrak vindt de eerder aankondigde herweging van de indices plaats. In de AEX maken Altice Europe en Signify plaats voor Adyen en IMCD. In de MidKap wordt Sligro vervangen door Basic-Fit. IMCD zal mogelijk ook bewegen op een advieswijziging. De Britse bank HSBC verlaagde de aanbeveling voor de chemicaliëndistributeur.

Fusie

De aandacht gaat ook uit naar de Europese bankensector. Deutsche Bank bevestigde met Commerzbank in gesprek te zijn over een mogelijke fusie. De grootste bank van Duitsland zegt naar meerdere strategische opties te kijken en benadrukt dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. Daarnaast zal Brussel dinsdag een uitspraak doen over mogelijke staatssteun aan Italiaanse banken.

ING staat eveneens in het nieuws. De Nederlandse bank is ook in Italië op de vingers getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. ING is in gesprek met de lokale toezichthouder over maatregelen om de procedures op dat terrein te verbeteren.

Huursector

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft een samenwerkingsverband gesloten voor de private huursector in Londen. De vastgoedinvesteerder werkt daarin samen met PSP Investments en QuadReal in een fonds, dat een omvang heeft van 750 miljoen euro.

De Europese beurzen sloten vrijdag met winst. De AEX-index steeg 1,5 procent tot 552,18 punten en de MidKap klom 0,3 procent tot 775,68 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 1 procent. Ook Wall Street ging hoger het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent in de plus op 25.848,87 punten. De brede S&P 500 won 0,5 en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,8 procent aan.

De euro was 1,1340 dollar waard, tegen 1,1317 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 58,40 dollar. Brent werd 0,1 procent duurder op 67,20 dollar per vat.