Koninklijke prijzen voor topvrouwen

De beduusde Kamala Ibrahim Ishag met prins Constantijn in Amsterdam.

,,De winnaars zijn niet uitgekozen omdat ze vrouw zijn. Zij waren de besten”, speechte prins Constantijn op de jaarlijks familiebijeenkomst in herinnering van zijn vader: de uitreiking van de Prins Claus Prijzen in het Paleis op de Dam. Zeven vrijheidsstrijders, die hun pen, verfkwast of camera gebruiken als wapen tegen onderdrukking, werden uitvoerig geroemd.