DSM rond uitbreiding belang Pectin af

DSM nam als in 2013 een belang van 29 procent in Andre Pectin. Na het schikken van een aandeelhoudersdispuut is het bedrijf met de andere aandeelhouders overeengekomen een extra deelneming van 46 procent te kopen voor circa 150 miljoen euro. Het resterende belang van 25 procent blijft in handen van Shandong Andre Group.

Andre Pectin is een producent van ingrediënten die structuur geven aan voedsel. Het in 2003 opgerichte bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Yantai en haalt een jaaromzet van circa 65 miljoen euro.